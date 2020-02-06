Портативный блендер Xiaomi Deerma Juice уже можно купить: цена

Компания Xiaomi продолжает производить все больше новых оригинальных девайсов. На этот раз внимание привлек портативный блендер Xiaomi Deerma Juice, он очень компактный, поэтому его удобно брать с собой в дорогу.

Deerma Juicer работает без проводов, поэтому легко поместится в сумке или рюкзаке.

Интересно: Xiaomi разработала девайс, который заменит визиты к косметологу

Детали

Оригинальный блендер можно использовать для приготовления смузи из овощей и фруктов или детского питания. Чашу, в которой готовится напиток, можно отсоединить, поэтому блендер превращается в обычную чашку.



Deerma Juice работает от батареи

Объем чаши 400 мл, а вес пустого блендера составляет 0,6 кг.

Устройство работает от аккумулятора емкостью 1500 мач. Одного заряда хватит на приготовление 6 порций смузи.



Deerma Juice можно превратить в чашку

Цена

Портативный блендер Xiaomi Deerma Juicer уже можно заказать, Его стоимость на AliExpress составляет 23,62 доллара (580 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно