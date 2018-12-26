После обновления до новой iOS12.1.2 с iPhone происходит сбой

После обновления операционной системы iOS12.1.2 со смартфонами Apple происходит сбой – iPhone не могут подключиться к сети.

Об этом пишет Forbes.

Так, пользователи по всему миру жалуются, что после установки iOS 12.1.2 устройства не могут подключиться к сети. Некоторые пользователи также сообщают о проблемах с подключением к Wi-Fi.

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Интересно, что ранее в Apple заявляли, что обновление должно было исправить проблемы с подключением к сотовой связи для iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs Max". В результате, это привело к тому, что у пользователей наоборот случился сбой.

Да, с такими проблемы столкнулись владельцы iPhone в Северной и Южной Америке, Европе и Азии. А наибольшее количество жалоб поступает с территории США.

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