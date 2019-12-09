После выхода iPhone люди стали чаще травмироваться: интересная статистика

Релиз первого iPhone называют революцией в мире гаджетов. Однако, по сообщениям хирургов Медицинской школы Нью-Джерси, именно после выхода iPhone и популяризации сенсорных дисплеев пользователи со всего мира стали значительно чаще получать различные травмы.

Врачи привели несколько доводов в пользу того, почему смартфоны опасны для людей, сообщает The Verge.

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В чем главная проблема

Основная проблема гаджетов, по заявлению медиков, заключается в том, что с появлением смартфонов мобильные устройства перестали быть простым средством для совершения звонков. Теперь это полноценная мобильная платформа, которая слишком сильно захватывает внимание пользователя.

Получая очередное сообщение из социальной сети, пользователи нередко забывают, что переходят дорогу или находятся в месте, которое требует особой концентрации. В результате, по словам автора исследования Бориса Пасховера – хирурга главного и шейного отделов Медицинской Школы Нью-Джерси – число пострадавших от смартфонов с каждым днем ​​продолжает расти.

Старые кнопочные модели телефонов никогда не приносили столько вреда, сколько современные смартфоны. Они не падали на лицо, разбивая нос, из-за них не спотыкались и не получали травмы. Люди перестали осознавать, где они находятся в данную минуту,

– отмечает Пасховер.

Статистика травм

Проанализировав данные сотни больниц США в период с 1998 по 2017 год, исследователи получили следующие данные: за это время в медицинских учреждениях было зарегистрировано 2501 случай травм, связанных с использованием смартфонов. В рамках всей Америки эта цифра составляет 76 тысяч человек, 40% из которых – пользователи в возрасте от 13 до 29 лет. Самая распространенная травма – глубокий порез.

Все подобные случаи авторы отчета разделили на два типа: травмы, при непосредственном контакте со смартфоном (в том числе при его падении на лицо), и повреждения, полученные в момент, когда человек отвлекся на очередное сообщение, споткнувшись о бордюр или другое препятствие.

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Стоит отметить, что приведенная статистика затрагивает исключительно травмы головы и шеи, и не учитывает повреждений других частей тела. В рамках глобального количества травм, которые получают люди при других обстоятельствах, эти цифры кажутся небольшими, но даже такая динамика, по мнению исследователей, свидетельствует о том, что смартфоны вовсе не так безопасны, как могут показаться на первый взгляд.

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