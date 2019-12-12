Последнее обновление Fallout 76 снова "сломало" игру

У многострадальной Fallout 76 стартовала праздничная неделя: разработчики выпустили специальное обновление, которое добавило в игру различные тематические предметы, а в подарок и новые баги.

Согласно заявлениям геймеров на форуме Reddit, на этот раз Bethesda каким-то образом умудрилась сломать даже такую банальную вещь, как перезарядку оружия.

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Какие же проблемы получили геймеры

Фанаты Fallout 76 наперебой сообщают о проблемах, с которыми теперь связана перезарядка оружия. Например, она ломает надетую броню или снимает с игроков положительные эффекты, что вообще является отдельным поводом для страданий.

Дело в том, что многие геймеры предпочитают прокачивать персонажа через минимальный показатель выносливости, ведь в игре есть перк, который дает большое количество выносливости при малом показателе здоровья. Это очень распространенный билд, и теперь он не работает, ведь столб, на котором он стоит, выбивается одной-единственной перезарядкой оружия.

Подробнее о проблемах, с которыми столкнулись геймеры:

На этом беды не заканчиваются. У некоторых игроков постоянно снижается показатель максимальной транспортировки груза, часть перков лишилась атрибутов, став бесполезной, и так далее. С полным списком несчастий фанатов Fallout 76 можно ознакомиться здесь.

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