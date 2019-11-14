Последнее обновление iOS приводит к сбоям в работе iPhone

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Обновления iOS приводит к сбоям в работе iPhone
Обновления iOS приводит к сбоям в работе iPhone / unsplash.com

После последнего обновления операционной системы до iOS 13.2.2 девайсы Apple начали некорректно работать. Речь идет об устройствах iPhone и iPad, батарея которых начала аномально быстро разряжаться.

Как пишут пользователи в соцсетях, они обновили свои устройства до версии iOS 13.2.2.

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Это обновление Apple предложила чтобы исправить некоторые ошибки. Однако, это лишь навредило аксессуарам. Ведь после установления пользователи жалуются на аномальное сокращение автономной работы.

Пользователи пишут, что до обновления время автономной работы было "очень хорошим", а после установки 13.2.2 стало "очень плохим".

Останнє оновлення iOS призводить до збоїв у роботі iPhone
Пользователи массово жалуются на работу iPhone

В частности, некоторые смартфоны теряют 67% заряда всего за несколько часов. Также пользователи заметили, что происходит сброс подключений по Wi-Fi и Bluetooth.

Другие проблемы с iOS 13

Это уже не первая проблема в работе iOS 13. Ранее была информация, что обновление iPhone до операционной системе iOS 13.1.2 привело к серьезным проблемам с работой смартфонов.

Останнє оновлення iOS призводить до збоїв у роботі iPhone
У некоторых батарея разряжается на 67% за несколько часов

В частности, возникали проблемы со звонками – разговор могли разрывать через минуту разговора. Также не отображались входящие звонки. А у некоторых во время разговора переставал работать разговорный динамик и микрофон.

Тогда пользователям помогал сброс сетевых настроек смартфона: "Настройки" – "Основные" – "Сброс" – "Сбросить настройки сети".

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Теги: Apple Техно Новости Техно iPhone iOS Интернет
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