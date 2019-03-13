Последние фотографии, которые сделал марсоход Opportunity: невероятные кадры

Команда миссии Opportunity опубликовала последние снимки, которые сделал марсоход. Отметим, 13 февраля 2019 NASA официально сообщила, что легендарный аппарат "потерян навсегда".

На официальном сайте NASA опубликовали панораму, которую собрали из 354 отдельных кадров. Марсоход Opportunity сделал эти снимки в период с 13 мая по 10 июня 2018 года.

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На фото попал еще неисследованный кратер Эндевор, который ждет будущих исследователей, а также следы колес марсохода и его антенна.



Последние снимки Opportunity



Opportunity проработал на Марсе 15 лет



Последнее фото Марса, которое сделал Opportunity

Также NASA опубликовало последние фото, присланные аппаратом 10 июня когда разразилась сильная пылевая буря и прозрачность атмосферы резко снизилась. На фото: круглая белое пятно, которое является ничем иным как Солнцем.



Снимок песчаной бури на Марсе

Что известно об Opportunity? Это второй марсоход NASA, который отправили на Красную планету в рамках проекта Mars Exploration Rover. Аппарат стартовал с Земли 7 июля 2003 года, а на Марс он сел 25 января 2004 года.

Инженеры потеряли связь с Opportunity, который получал энергию от Солнца, 10 июня прошлого года во время масштабной пылевой бури, которая охватила всю планету. С тех пор представители NASA делали многочисленные попытки восстановить связь с шестиколесным вездеходом, которые так и не увенчались успехом. И 13 февраля 2019 года NASA объявило, что связь с Opportunity потеряна навсегда.

История марсохода Opportunity – смотрите видео

Аппарат проработал 15 лет, пройдя дистанцию в 45 километров и в результате проработал на Марсе дольше любого другого робота, отправленного для исследования Красной планеты.



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