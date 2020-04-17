Последствия масштабных пожаров в Украине: фото со спутников

В Украине уже вторую неделю не утихают масштабные пожары. Наиболее тревожная ситуация в Чернобыльской зоне. Возгорание зафиксировали 4 апреля из-за сжигания листьев и травы. Через 10 дней огонь удалось остановить. Но уже 16 апреля огонь снова восстановился.

Государственное космическое агентство Украины обнародовало карту со спутника, на котором можно увидеть ситуацию 17 апреля на границе с Беларусью со стороны Украины. Как видно на снимке, ветер северный, что объясняет состояние воздуха в Киеве.

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Как известно, 16 и 17 апреля в столице резко ухудшилось состояние воздуха. Утром 17 апреля Киев был самым загрязненным городом в мире. Кроме масштабных пожаров в Чернобыльской зоне и на Житомирщине, загрязнение вызвал и сильный ветер, спровоцировавший сильные песчаные бури.

Цель снимков

Как рассказали в космическом агентстве, специалисты из Национального центра управления и испытаний космических аппаратов ежедневно следят за Украиной из космоса.

Пожары в Украине бушуют две недели / ТСН

Они анализируют тысячи спутниковых снимков и это позволяет ГСЧС эффективно контролировать лесные пожары.

Издание ТСН обнародовало больше спутниковых фото из Национального центра управления и испытаний космических средств. На снимках места, где сейчас есть очаги огня, и на тех местах работают спасатели.

Пожары повлияли на качество воздуха в Киеве / ТСН

Еще с начала апреля сотрудники ГСЧС заявляют о горении сухой травы, торфа и леса. А от людей поступает немало жалоб на качество воздуха из разных регионов Украины.

Очаги пожаров в Украине / ТСН

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