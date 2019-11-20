Посторонние ресурсы собирают персональные данные – почему в этом виноваты сами пользователи

Пожалуй, каждого возмутила информация об утечке данных в Facebook. Нас очень огорчает, что различные сайты собирают о нас персональные данные. Но часто в этом виноваты сами пользователи.

Такое мнение Техно 24 выразил эксперт по кибербезопасности в компании Dell Бернхард Отупал.

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"Очень часто проблема с утечкой персональных данных – это вина самих пользователей. Большинство просто не читает условия, а сразу соглашается, даже не зная на что дает свое согласие. В последнее время было очень много критики вокруг сбора данных Facebook. Но соцсеть собирает только те данные о пользователях, на которые они дают согласие", – пояснил эксперт.

Поэтому он советует внимательнее читать условия, на которые пользователь дает согласие. При этом он признает, что условия соглашения, которые предоставляют ресурсы, обычно очень длинные и непонятные. Это тоже проблема, ведь некоторые могут не понять, на что соглашаются, или банально не смогут дочитать до конца.

"Я думаю, их нужно сделать короче и понятнее для широкого круга людей. В Евросоюзе существует регламент по защите персональных данных всех лиц (GDPR). Это важный шаг по регуляции защиты персональных данных", – добавил Отупал.

Что известно об утечке данных в Facebook? Это один из самых громких скандалов в истории существования соцсетей. Тогда в открытый доступ попали более 540 миллионов записей пользователей. Данные пользователей Facebook стали доступны на других платформах и в облачном хранилище Amazon. Также компанию критиковали за то, что ее политика безопасности позволяла пользователям вмешиваться в выборы. В частности, соцсеть обвинили в утечке данных 50 миллионов пользователей.

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