Посылки с AliExpress могут поступать с задержкой: в чем дело

Коронавирус продолжает влиять не только на здоровье людей, но и на бизнес. Китайская виртуальная торговая площадка AliExpress предупредила, что может задерживать посылки из-за эпидемии коронавируса.

Как объяснили AliExpress, логистика заказов может происходить немного дольше, однако уверяют, что все пользователи получат свои заказы.

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"Мы упорно работаем над тем, чтобы доставить ваши посылки, но могут возникнуть определенные задержки из-за коронавируса. Некоторые доставки и логистика потребует длительного срока ожидания для обработки заказов", – говорят на площадке.

Существует ли угроза

В AliExpress в который раз напомнили, что их посылки являются абсолютно безопасными. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, посылки из Китая являются абсолютно безопасными, ведь вирус COVID-2019 живет на поверхностях несколько часов.

Также AliExpress опубликовали видео, где показали, что их сотрудники складов работают в защитных масках. Сами посылки проходят дезинфекцию.

Ситуация с коронавирусом

По состоянию на 5 марта в мире заболели коронавирусом более 95 тысяч. Вирус унес жизни более 3 200 человек. При этом более 50 тысяч человек уже успешно вылечились.

Кроме Китая, заражение вирусом зафиксировано в 73 странах. В Украине пока подтвердили только один случай заражения – состояние мужчины стабильное.

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