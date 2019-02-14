Потерян навсегда: NASA не смогла установить связь с марсоходом Opportunity

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Марсоход Opportunity
Марсоход Opportunity / Фото из открытых источников

Аэрокосмическое агентство NASA признало потерю марсохода Opportunity. Аппарат проработал 15 лет, пройдя дистанцию в 45 километров.

Ресурс Opportunity был рассчитан на три месяца работы и один километр, который должен был пройти марсоход, считался бы огромным достижением.

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Когда ученые потеряли связь с аппаратом? Инженеры потеряли связь с Opportunity, получавшим энергию от солнца, 10 июня прошлого года во время масштабной пылевой бури, охватившей всю планету. С тех пор представители NASA делали многочисленные попытки восстановить связь с шестиколесным вездеходом, которые так и не увенчались успехом.

Opportunity
Солнечные панели марсохода Opportunity

Что случилось? Официальные лица космического агентства сообщили, что оборудование Opportunity могло быть повреждено пылевой бурей, обрушившейся на марсоход, когда тот находился в Долине настойчивости (Perseverance Valley). Буря бушевала довольно длительное время, перекрыв доступ солнечным лучам, главному источнику энергии для функционирования робота.

На фоне низкой температуры (около -30 градусов) значительно снизилась эффективность работы аккумулятора, который окончательно разрядился, и связь с Землей была потеряна.

Достижение. В результате марсоход Opportunity проработал на Марсе дольше любого другого робота, отправленного для исследования Красной планеты.

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Теги: Техно Космос Марс NASA
Источник: 24 Канал
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