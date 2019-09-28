Потрясающие разработки представили на международной конференции IT Arena 2019 во Львове: фото

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Во Львове началась крупнейшая техноконференция Восточной Европы IT Arena 2019. Какие инновации представили разработчики и как новый стартап может повторить судьбу атомной бомбы – читайте в материале 24 канала.

Человечность технологий – именно такая тема нынешней IT Arena. Международная техноконференция собрала почти четыре тысячи участников из 20 стран мира. Чтобы напомнить, что технологии – это хорошо, но только в правильных руках. Ведь их могут использовать ради манипуляций, хакерства и шпионажа.

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Мы хотели обратить внимание, чтобы люди, которые приезжают на конференцию, которые, собственно, занимаются разработкой технологий, продуктов, сервисов, стартапов, задумались об этом (речь идет о человечности технологий – 24 канал)", – отметил исполнительный директор Lviv IT Cluster Степан Веселовский .

GlobalLogic

Украинские разработчики все же представляют полезные инновации. Компания GlobalLogic привезла во Львов решение для очков виртуальной реальности. Искусственный интеллект позволяет идентифицировать мединструменты в больнице. И определить, какие из них нуждаются в дизифнекции или ремонте.

"Один из крупнейших трендов сегодня – это технологии, которые упрощают взаимодействие компьютера и человека", – сказал менеджер по маркетингу компании GlobalLogic Владислав Ткачук.

IT Arena 2019
Решение для очков виртуальной реальности

Intellias

А вот компания Intellias привезла автоматическую систему, которая отслеживает траекторию и скорость движения автомобиля и пешеходов – и с помощью камеры помогает определить возможность столкновения.

Она может использоваться в системах автономного вождения автомобилей, или сигнализировать водителям, указать: сейчас есть опасность, возможно, ты собьешь пешехода. Или возможно даже полностью останавливать машину,
– объяснил глава команды искусственного интеллекта компании Intellias Евгений Добровольский.

IT Arena 2019
Автоматическая система, которая отслеживает траекторию и скорость движения автомобиля и пешеходов

► UiPath

"Наиболее важный совет – не бояться делиться идеями. С инвесторами, с друзьями. Надо строить команду. Так следует понимать, что стартап – это не только о технологиях, не только о разработках. Вокруг этого всего и надо построить бизнес", – заверил основатель румынской компании UiPath Дэниел Динс.

IT Arena 2019
Выступление румынской компании UiPath

Украинские разработчики предлагают на международном рынке решения для экологических, медицинских и инфраструктурных сфер. Уже 28 сентября на IT Arena состоится соревнование стартапов – победитель получит денежную награду и менторство специалистов.

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Теги: Новости Украины IT-бизнес Стартап Новости Львова Новости Техно Техно
Источник: 24 канал
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