PowerPoint станет лучшим: Microsoft готовит новую интересную функцию

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PowerPoint ждет существенное обновление
PowerPoint ждет существенное обновление / pcmag.com

Компания Microsoft готовит важное обновление, функционал сервиса для создания презентаций PowerPoint. В сервизе появится функция "живых субтитров".

Об этом пишет издание The Verge.

Новую функцию пользователи смогут активировать уже в январе следующего года.

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Эта функция предполагает, что во время презентации внизу экрана зрители смогут прочитать то, что говорит спикер. Это будет полезно для людей с проблемами со слухом, для тех, кто на слух плохо воспринимает иностранный язык, а также для тех, кто имеет лучшую зрительную память.

Кроме того, Microsoft обещает возможность синхронного перевода на другой язык. Функция будет работать на базе искусственного интеллекта.

Создатель презентации сможет настроить внешний вид субтитров, чтобы они соответствовали дизайну презентации. Функция распознавания речи будет поддерживать 12 языков, а ее текстовый перевод будет доступен более чем на 60 языков.

PowerPoint получит новую функцию

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Теги: Техно Интернет Microsoft
Источник: Техно
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