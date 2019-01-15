PowerWatch 2: представили смарт-часы, которые заряжаются от тепла тела человека

Компания Matrix Industries представила смарт-часы PowerWatch 2. Главная особенность новинки – зарядка от термоэлектрического генератора и солнечной панели, поэтому для пополнения энергии устройству не понадобится подключение к сети.

Об этом сообщается на странице проекта на платформе Indiegogo.

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PowerWatch 2 оснащены цветным дисплеем, GPS-модулем и датчиком сердцебиения. Энергию устройство получает от установленных термоэлектрического генератора и солнечной панели.



PowerWatch 2 сможет заряжаться от тепла тела человека

Первый дает возможность добывать энергию из тепла тела пользователя – он использовался еще и в первой версии смарт-часов. Во второй же была добавлена солнечная панель, которая располагается вокруг экрана устройства.

Отметим, один термоэлектрический генератор вырабатывал энергию в количестве, достаточном лишь для простейших функций. Солнечная же панель позволила разработчикам усовершенствовать смарт-часы. Они получили цветной экран, датчик пульса и GPS-модуль. Впрочем, и сейчас из-за отсутствия стандартной подзарядки могут быть установлены ограничения: например, активный GPS-модуль уменьшит время работы устройства до 30 минут.

Обзор смарт-часов PowerWatch 2 – смотрите видео

На краудфандинговой платформе Indiegogo проект PowerWatch 2 собрал уже больше 1 100 000 долларов. Обычная цена данных смарт-часов, как указывается, составит 499 долларов (около 13 200 гривен). Поставки же, согласно информации на странице проекта, начнутся ориентировочно в июне 2019 года.

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