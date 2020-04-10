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Пожар в Чернобыле: NASA показала масштабы на фото со спутника

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В Чернобыле продолжают бороться с пожаром / Facebook / МВС України

Уже неделю в Чернобыльской зоне продолжается серьезный пожар. Масштабы территории, которую охватил огонь, показали из космоса. Спутниковые снимки пожаров опубликовало агентство NASA.

На снимке показан пожар за 8 апреля 2020 года. Фото сделано с помощью спектрорадиометра умеренного разрешения (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, MODIS).

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Пожар в Чорнобыле 8 апреля / NASA

Что известно о пожаре в Чернобыле

  • Пожар продолжается на территории Корогодского, Денисовецкого и Котовского лесничеств.
  • К тушению пожаров в зоне отчуждения привлекли 379 человек и 100 единиц техники. Авиация ГСЧС уже сбросила 145 тонны воды.
  • В совершении пожара подозревают жителя Иванковского района. Он поджег траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы. Это могло привести к масштабному пожару. Ему уже вручили подозрение. Мужчине грозит от 2 до 10 лет тюрьмы.
  • Что касается соседних регионов, в частности Киева, то местных успокаивают – радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: NASA Пожар Чернобыль Новости Техно Космос Техно
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