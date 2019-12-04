Правительство запустило пилотный проект по созданию цифрового ID граждан Украины

28 Читати новину українською
Премьер-министр Алексей Гончарук / Урядовий портал

Кабинет министров Украины запустил пилотный проект цифрового ID украинцев – верификацию пользователей электронных реестров.

С этой целью в течение следующих шести месяцев будут проверены состояние технической безопасности и защиты реестров, а также полнота и правдивость данных пользователей в уже имеющихся реестрах, в частности путем сравнения данных различных реестров между собой, сообщил "Урядовий портал".

Не пропустите: Гончарук объявил открытие программы финансирования украинских стартапов

Для чего это сделано

Цифровое ID гражданина позволит выявить и устранить дублирование данных одного лица или клонирование уникального записи пользователя. Эти верифицированные данные также будут использованы для обеспечения дальнейшего Всеукраинской переписи населения.

Среди прочего это упростит в дальнейшем все процедуры назначения и выплаты социальных начислений.

Обратите внимание! Вскоре в Украине в тестовом режиме заработает проект с электронными водительскими удостоверениями и техпаспортами. Кроме того, правительство подготовит законопроект, отменяющий обязательность трудовых книжек. Их переведут в электронный вид.

Почему в Украине хотят провести перепись населения
В 2020 году должна состояться вторая всеукраинская перепись населения. Изначально ее проведение было запланировано на 2012 год, но потом переносилось несколько раз. Последняя и первая за время независимости перепись проводилась еще в 2001 году.

О проведении очередной переписи Владимир Зеленский и его команда говорили еще с первых дней президентства, а с самого начала датой проведения назывался декабрь 2019 года.

Перепись населения очень актуальна, поскольку из-за начала войны на востоке Украины и затяжного экономического кризиса в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и вовне.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Кто такие Лаврега и Семенов, которых подозревают в убийстве сына Соболева
сегодня
2392
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Украины Новости Техно Техно Кабинет Министров Украины ID-карты IT-бизнес
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
3 декабря 19:14 25 лет успеха: история приставок Sony PlayStation
Анастасія Можаровська 68
3 декабря 14:03 Российское приложение FaceApp: существует ли опасность для украинцев
4711
2 декабря 15:41 Киберпонедельник 2019: что это такое и как поймать скидку
Ірина Полицька 124
2 декабря 10:03 Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
Олег Тичинський 1198
30 ноября 22:09 Кто такой Борис Патон: биография и интересные факты из жизни выдающегося украинского ученого
Анастасія Можаровська 808
Новости
Больше новостей
Залиште відгук