Правительство запустило пилотный проект по созданию цифрового ID граждан Украины

Кабинет министров Украины запустил пилотный проект цифрового ID украинцев – верификацию пользователей электронных реестров.

С этой целью в течение следующих шести месяцев будут проверены состояние технической безопасности и защиты реестров, а также полнота и правдивость данных пользователей в уже имеющихся реестрах, в частности путем сравнения данных различных реестров между собой, сообщил "Урядовий портал".

Не пропустите: Гончарук объявил открытие программы финансирования украинских стартапов

Для чего это сделано

Цифровое ID гражданина позволит выявить и устранить дублирование данных одного лица или клонирование уникального записи пользователя. Эти верифицированные данные также будут использованы для обеспечения дальнейшего Всеукраинской переписи населения.

Среди прочего это упростит в дальнейшем все процедуры назначения и выплаты социальных начислений.

Обратите внимание! Вскоре в Украине в тестовом режиме заработает проект с электронными водительскими удостоверениями и техпаспортами. Кроме того, правительство подготовит законопроект, отменяющий обязательность трудовых книжек. Их переведут в электронный вид.

Почему в Украине хотят провести перепись населения

В 2020 году должна состояться вторая всеукраинская перепись населения. Изначально ее проведение было запланировано на 2012 год, но потом переносилось несколько раз. Последняя и первая за время независимости перепись проводилась еще в 2001 году.



О проведении очередной переписи Владимир Зеленский и его команда говорили еще с первых дней президентства, а с самого начала датой проведения назывался декабрь 2019 года.



Перепись населения очень актуальна, поскольку из-за начала войны на востоке Украины и затяжного экономического кризиса в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и вовне.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно