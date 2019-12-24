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Правительство запустило онлайн проверку квитанций, которая существенно сэкономит время украинцам

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Дмитрий Дубилет / censor.net.ua

Во время заседания Кабинета Министров приняли решение о запуске сервиса check.gov.ua. С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, которые раньше требовали на бумаге с мокрой печатью.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Он утверждает, что этот сервис сэкономит украинцам "кучу времени".

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"Сейчас, если вы платите за госуслуги, у вас требуют квитанцию из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через интернет-банк или мобильное приложение", – добавил Дубилет.

Как работает этот сервис

  • Вместо бумажной квитанции пользователь получает ее код.
  • Тот, кто проверяет платеж, должен зайти на check.gov.ua и ввести код.
  • Это – все.

Преимущества

Кроме сэкономленного времени пользователь может сэкономить и средства, ведь часто в местах предоставления услуг можно встретить кассы банков с огромными комиссиями. С новым сервисом можно платить через смартфон.

Сейчас к сервису подключены два банка – ПриватБанк и monobank. И уже в ближайшее время их перечень будет расширен.

Также Кабмин запускает горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.

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Теги: Новости Техно Техно Интернет Государство в смартфоне Дмитрий Дубилет
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