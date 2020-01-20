Предоставлять право управления автомобилем теперь можно в электронном кабинете водителя

В "Электронном кабинете водителя" отныне появилась новая бесплатная услуга – "Управление надлежащим пользователем". С ее помощью владелец автомобиля теперь может назначать лицо, которое на законных основаниях пользуется автомобилем, однако не является его владельцем.

Для чего это нужно

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Необходимость такой услуги вызвана новыми правилами и наличием системы фото- и видео- фиксации, которые требуют четкой необходимости в установлении лица, находящегося за рулем в момент совершения правонарушения. Так, быть ответственным за поведение на дороге должен непосредственно водитель автомобиля, а не его владелец.

Где именно доступна услуга

В Электронном кабинете водителя;

На Правительственном портале в разделе "Электронные услуги";

Больше деталей и инструкция по регистрации надлежащего пользователя онлайн здесь;

В Минцифре отметили, что "Управление надлежащим пользователем" – это первая онлайн-услуга, созданная по принципу "digital by design". Такая практика заключается в создании совершенно новых услуг, исходя из опыта и потребности граждан.

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