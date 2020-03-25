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Predator: Hunting Grounds – появились новые трейлеры и детали об игре

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До старта тестирования игры Predator: Hunting Grounds осталось несколько дней, и авторы кооперативного боевика по мотивам "Хищника" решили подогреть интерес аудитории сразу двумя новыми трейлерами. Видео посвященные двум сторонам конфликта - закаленным земным воинам и инопланетным охотникам за черепами.

Кампания людей

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При выборе кампании людей геймерам предстоит стать одним из четырех бойцов элитного отряда. Их цель заключается не только в выживании, но и в выполнении задач от начальства, которые определяются в случайном порядке.

Помимо основных миссий предусмотрен и ряд дополнительных задач. После их выполнения солдаты по всем канонам должны покинуть поле боя на вертолете.

Доступно три класса, которые имеют свое вооружение:

  • Штурмовик
  • Разведчик
  • Поддержка.

Трейлер игры Predator: Hunting Grounds (кампания за людей) – смотрите видео

Кампания за инопланетян

Как и следовало ожидать, игровое воплощение Хищника в теории способно без труда разорвать любого спецназовца на куски. Однако его выбор – скрытное перемещение, ведь хороший охотник не попадается жертве на глаза до последнего.

Инопланетянин располагает внушительным арсеналом высокотехнологичного оружия. И, опять же, как и в фильме, может активировать самоуничтожение, если поймет, что победы ему не видать.

Здесь класса тоже три:

  • Охотник
  • Берсерк
  • Скаут.

Трейлер игры Predator: Hunting Grounds (кампания за инопланетян) – смотрите видео

Дата старта тестирования и выхода игры

Тестирование игры на PC (нужен клиент EGS) и PlayStation 4 (без подписки PS Plus) начнется уже 27 марта, в 18:00 по киевскому времени. Релиз игры намечен на 24 апреля. Одну из ролей в Hunting Grounds исполнил сам Арнольд Шварценеггер.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно Игры
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