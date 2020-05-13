Председателя Xiaomi поймали на использовании iPhone

Xiaomi известна активным продвижением своего бренда – некоторые ее гаджеты даже используются для отправки сообщений в социальные сети, намекая на анонс. Но именно такая деятельность и "выдала" генерального директора компании фанатам – очередной пост в Weibo Лэй Цзюнь опубликовал с помощью iPhone.

Позже пост был удален и повторно опубликован с помощью Mi10 Pro, однако партнер Xiaomi Пан Цзютай все же выступил в защиту главы компании, сообщает Gizmochina.

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Лэй Цзюнь поделился постом, который призывает фанатов купить несколько книг – и вызвал в свой адрес шквал критики. Оказалось, что основатель Xiaomi использовал для публикации гаджет Apple.



Соцсеть указывает с какой модели смартфона сделан пост

Реакция компании

Пан Цзютай довольно ожидаемо отметил, что владелец или топ-менеджер любого бренда просто обязан испытывать устройства других производителей. По его мнению, это необходимо для разносторонней оценки рынка смартфонов.

Кроме того, Цзютай добавил, что руководство других вендоров также использует устройства Apple. Даже Ли Нан, бывший исполнительный директор Meizu, как выяснилось, переключился на iPhone после того, как покинул компанию.

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Несмотря на объяснения Цзютая, непонятно, зачем удалили публикацию

Стоит отметить, что в китайском сервисе микроблогов есть функция определения модели смартфона, с которого отправлялось сообщение. Ранее такая опция неоднократно позволяла узнать новые смартфоны, которые готовятся к выпуску.

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