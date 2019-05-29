Председатель AMD рассказала о будущем процессоров Ryzen Threadripper

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Лиза Су
Лиза Су / Getty Images

На конференции Computex 2019 внимание журналистов было приковано к CEO компании AMD Лизы Су. Глава корпорации отвечала на все вопросы и не стала игнорировать слухи об исчезновении процессоров Ryzen Threadripper с дорожной карты.

Какое будущее ждет процессоры Ryzen Threadripper? Как сообщает 4PDA, по словам Лизы Су, AMD никогда официально не подтверждала и не опровергала планы по развитию этого модельного ряда, а спекуляции остаются на совести тех, кто эти слухи создает.

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Корпорация планирует показать чипы Ryzen Threadripper нового поколения, и в данный момент несколько команд работают над техническим улучшением и маркетинговой программой.

Я не думаю, что мы когда-нибудь говорили, что линейка Threadripper не получит продолжения, это утверждение нашло жизнь в интернете само по себе. Вы определенно увидите больше продуктов серии Threadrippers от нас,
– подчеркнула Лиза Су.

Что известно о выпуске 16-ядерных процессоров? Также она заявила, что тенденция роста числа ядер не осталась незамеченной командой AMD. Они прислушались к пожеланиям сообщества, но сейчас Лиза Су не может гарантировать, что в ближайшее время линейка Ryzen обзаведется 16-ядерным процессором Ryzen 3000.

Ліза Су
Лиза Су

Это потенциальный флагман, способный отвлечь часть потенциальных покупателей от линейки Threadripper, поэтому AMD может перенести выход 16-ядерных чипов в Ryzen 4000.

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Теги: Процессоры AMD Техно Гаджеты
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