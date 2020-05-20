SD-карты станут быстрыми, как SSD: представлен новый стандарт

Международный консорциум SD Association утвердил спецификации нового стандарта карт памяти SD 8.0. Согласно опубликованной документации, скорость чтения и записи таких накопителей в четыре раза превосходит актуальные решения.

Новый стандарт позволит новинкам беспрепятственно и быстро обрабатывать контент в разрешении 8K, по сути они займут место наравне с SSD по скорости обработки информации, рассказывает The Verge.

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Особенности нового стандарта

Секрет такой высокой скорости передачи данных, достигающей 4 ГБ/с, заключается в использовании интерфейса PCIe 4.0. Полноразмерные карты SD Express используют протокол NVMe с сохранением обратной совместимости. Ожидается, что новый тип карт памяти будет пользоваться спросом для серийной съемки в формате RAW, записей и воспроизведения 8K-видео, а также для нужд многоканальных устройств интернета вещей и автомобильной электроники.



Скорость обработки информации на SD-картах нового типа сравнится с SSD накопителями

Стандарт SD 8.0 будет доступен в форматах SDUC, SDHC и SDXC. При поддержке архитектуры PCIe 3.0 x2 или PCIe 4.0 x1 максимальная скорость чтения достигает 2 ГБ/с, а использование технологии PCIe 4.0 x2 позволяет передавать данные на скорости до 4 ГБ/с, что в четыре раза превышает возможности предыдущей спецификации SD 7.0.

Карты SD Express с максимальной пропускной способностью в 4 Гбит/с будут оснащены тремя рядами контактов. При пиковой скорости в 2 ГБ/с накопители обойдутся двумя рядами.



Согласно новому стандарту SD-карты изменят положение контактов

Для достижения максимальной скорости необходима поддержка стандарта не только самой картой, но и принимающим оборудованием – соответствующие новой спецификации высокоскоростные решения будут доступны на рынке позже.

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