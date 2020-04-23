Представили флагманский Motorola Edge+: характеристики и цена модели

Компания Motorola впервые за несколько лет обновила линейку фирменных флагманских устройств, представив смартфон под названием Motorola Edge+ на базе процессора Snapdragon 865. Кроме производительного железа, аппарат получил OLED-дисплей с минимальными рамками, вместительным аккумулятором и продвинутым модулем основной камеры с функцией записи стабилизированного 6K- видео.

24 канал разобрался с особенностями и характеристиками новинки.

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Экран

6,7 дюймовый OLED-дисплей смартфона с глубиной цвета 10-бит, и разрешением 2520x1080 пикселей имеет соотношение сторон 21:9. Экран получил поддержку стандарта HDR10 и частоту обновления 90 Гц. В левый верхний угол загнутого по бокам экрана со встроенным сканером отпечатков пальцев врезана 25-мегапиксельная фронтальная камера.

На грани дисплея будут выводиться дополнительные сенсорные триггеры для мобильных игр, а также прогресс зарядки при подключении блока питания.



Дополнительная информация и элементы управления будут выводиться на загнутые грани экрана

Процессор и память

"Сердцем" устройства стал флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865, а благодаря наличию модема Snapdragon X55 реализована поддержка сетей пятого поколения 5G с максимальной скоростью загрузки до 4 Гбит/с.

В Motorola Edge+ установлено 12 ГБ оперативной памяти нового стандарта LPDDR5 и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.0.



Флагман работает на мощном процессоре Snapdragon 865

Камеры

Основная камера гаджета представлена ​​четырьмя датчиками: три из них размещены на выступающем овальном модуле, а еще один утоплен в поверхность корпуса вместе с LED-вспышкой. Разрешение основного сенсора составляет 108 Мп (f/1.8) – благодаря поддержке технологии Quad Bayer, объединяющей соседние пиксели, он позволяет снимать фото с высокой светочувствительностью до 27 Мп.

Сверхширокоугольный 16-мегапиксельный модуль обеспечивает обзор в 117°. Сенсор с телеобъективом на 8 Мп примечателен оптической стабилизацией и 3-кратным оптическим зумом. По заявлению производителя, смартфон способен снимать 6К-видео на скорости 30 fps, а также 4K в 60 fps.

Среди дополнительных особенностей камеры – функция создания 20-мегапиксельных снимков при записи роликов и портретное размытие фона для видео.

Аудио

За возможности аудио аппарата отвечают стереодинамики, также на корпусе предусмотрен 3,5-мм аудиоразъем.



3,5 мм аудиовыход разместили на верхней грани смартфона

Автономность

Емкость аккумулятора флагманской модели составляет 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт и беспроводная – до 15 Вт. По словам представителей компании, при повседневном использовании автономность новинки составляет до двух дней. Реализована и 5-ваттная реверсивная зарядка, благодаря которой можно подзарядить любой мобильный гаджет, который поддерживает стандарт Qi.

Технические характеристики Motorola Edge +:

Дисплей

OLED, 6,7 ", 2520x1080, 90 Гц, HDR10



Оперативная память 12 ГБ LPDDR5



Основная камера 108 Мп (f/1.8, 1/1.33 ", 0.8 мкм, PDAF, OIS) + 16 Мп (f/2.4, 117°) + 8 Мп (3-кратный зум, OIS) + ToF-модуль



Фронтальная камера 25 Мп (f/2.0)



Безопасность сканер отпечатков пальцев под дисплеем

OLED, 6,7 ", 2520x1080, 90 Гц, HDR10 12 ГБ LPDDR5 108 Мп (f/1.8, 1/1.33 ", 0.8 мкм, PDAF, OIS) + 16 Мп (f/2.4, 117°) + 8 Мп (3-кратный зум, OIS) + ToF-модуль 25 Мп (f/2.0) сканер отпечатков пальцев под дисплеем Процесор Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 Встроенная память256 ГБ UFS 3.0, поддержка microSD (комбинированный слот для SIM-карт)



Аккумулятор

5000 мАч, быстрая зарядка мощностью 18 Вт



Связь5G (mmWave + sub-6 ГГц), LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, NFC, USB Type-C

Цена

Motorola Edge+ поступит в продажу в США 14 мая по цене 999 долларов.

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