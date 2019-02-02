Представили интересную щетку, которая сама чистит зубы

Зубная щетка Unobrush может всего за 6 секунд почистить всю ротовую полость. По крайней мере в этом уверяют ее разработчики.

Как пишет gagadget.com, это новое устройство не похоже на традиционную зубную щетку. Внешне новинка напоминает капу для спортсменов. Аппарат адаптируется для любого типа рта и одновременно обрабатывает каждый зуб.

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Также разработчики утверждают, что обычная щетка очищает всего 40-80% полости рта, при этом Unobrush обеспечивает 99,9% чистоты.

Щетка чистит зубы за 6 секунд

Чтобы очистить саму щетку в комплекте идет специальная док-станция. Она убивает микробы на устройстве с помощью ультрафиолета.

Новинка стоит 109 долларов (чуть больше 3 тысяч гривен).

Щетка очищается сама

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