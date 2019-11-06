Представили эксклюзивную версию электрокара Ford Mustang Lithium

Одним из преимуществ спорткаров на бензиновых двигателях некоторые водители называют традиционную механическую трансмиссию. Компания Ford прислушалась к пользователям и анонсировала электрокар с мощным двигателем и привычной для любителей агрессивной езды коробкой передач.

Что известно о разработке? Совместно с компанией Webasto автопроизводитель создал электромобиль на базе модели Mustang Lithium с мощностью двигателя свыше 900 лошадиных сил и шестиступенчатой коробкой передач Getrag, сообщает Engadget.

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Мощность крутящего момента (до 1355 Н·м) можно настраивать с помощью 10,4-дюймового сенсорного дисплея, выбирая предустановленные настройки в диапазоне от "парковки" до многообещающего "зверя".

Дата выхода. О серийном выпуске такого электрокара речь пока не идет. По данным Ford, это единственный образец, созданный для демонстрации возможностей автомобилей с электродвигателем и тестирования технологий температурного контроля, которые будут использоваться в "конвейерных" моделях.

Другие авто компании. Уже 17 ноября компания намерена представить электрический кроссовер, полноценный дебют которого состоится в 2020 году, а в ближайшие несколько лет намерена наладить выпуск электрического пикапа F-150.

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