Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей: фото и видео

Компания Cruise представила полностью готовый автомобиль Origin, который оборудован системой автоматического управления. Ключевой особенностью электрокара стал передовой автопилот: в салоне авто даже не предусмотрены элементы управления.

Особенности электрокара

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Микроавтобус рассчитан на поездки по магистралям. Каждое из пассажирских кресел оснащено USB-портами, в салоне также предусмотрен информационный дисплей, демонстрирующий информацию о текущей поездке, сообщает Tech Crunch.



Салон автомобиля Cruise Origin

Автомобиль интересен и тем, что его двери открываются не наружу, как в классических моделях, а выполнены в виде раздвижных створок.



Cruise Origin получил "раздвижные двери"

А главное отличие новинки от ныне представленных на рынке моделей – отсутствие руля и педалей – управление осуществляется автоматически с помощью бортового компьютера, а сами пассажиры не участвуют в процессе вождения.

Презентация электрокара Cruise Origin – смотрите видео

Дата появления авто на рынке

По заявлению генерального директора Cruise, представленная модель Origin – не концептуальна, а готовый к серийному производству автомобиль для совместных поездок. От выпуска подобного транспортного средства компанию останавливает только то, что разработка не соответствует федеральным номам США FMVSS, которые определяют конструкцию и эксплуатационные характеристики автомобилей.

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