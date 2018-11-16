Представили новую кнопочную Nokia за 20 долларов

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Новый кнопочный телефон Nokia 106 (2018)
Новый кнопочный телефон Nokia 106 (2018) / theverge.com

Компания HMD Global представила новый телефон Nokia 106 (2018). Устройство получило физическую клавиатуру и очень привлекательную цену.

Об этом сообщает theverge.com.

Телефон получил цветной дисплей с диагональю 1,8 дюйма и разрешением 160×120 пикселей.

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Устройство доступно в едином цвете – темно-серый.

Телефон Nokia 106 создан на процессоре MTK 6261D с 4 МБ оперативной и 4 МБ встроенной памяти. Этого достаточно для хранения 2000 контактов и 500 текстовых SMS.

Nokia 106 (2018)

Nokia 106 (2018) почти месяц может работать на одном заряде

Емкость аккумулятора – 800 мАч, что хватает на 21 день работы в режиме ожидания или 15,7 часов разговора.

Кстати, устройство имеет классическую игру "змейка" – Snake Xenzia. Стоит новый телефон всего 20 долларов или 560 гривен.

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Теги: Техно Смартфоны Nokia
Источник: Техно
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