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Представили новый портативный беспроводной пылесос Xiaomi H6

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Беспроводной пылесос Xiaomi H6 / igeekphone.com

Компания Xiaomi представила свой новый портативный беспроводной пылесос H6. Новое устройство отличается высокой мощностью всасывания и циклической системой.

По традиции, новинку представили на собственной краудфандинговой платформе Youpin, передает igeekphone.com.

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Чем интересен

Как рассказали компании, аккумулятор способен обеспечить длительный срок работы девайса даже при интенсивном использовании. От одного цикла зарядки в режиме энергосбережения пылесос может проработать до 90 минут.

Время автономной работы в стандартном режиме составляет 45 минут. Мощность всасывания пылесоса – 150 AW при силе вакуумного всасывания в 25000 Па. Вес устройства – всего 1,43 килограмма.

Пылесос Xiaomi H6 обладает длительным временем автономной работы / igeekphone.com

Еще одна интересная фишка – специальный выходной фильтр задерживает до 99,97% частиц, размер которых в 8 раз меньше PM2,5.

Пылесос также получил небольшой OLED-дисплей, на котором выводится информация о времени работы, процессе зарядки, режиме очистки или напоминании о необходимости почистить фильтр.

Цена

На краудфандинговой платформе пылесос Xiaomi H6 стоит 353 доллара (9500 гривен).

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Бытовая техника
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