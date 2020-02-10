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Представили приложение, которое уменьшает вес игр на Android

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Представили приложение, которое уменьшает вес игр на Android / Sammobile

Игры на устройствах Android занимают много свободного места. Однако разработчики создали приложение AppStreamer, которое поможет уменьшить их вес довольно интересным способом.

Чтоизвестно о приложении

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Для уменьшения места, занимаемого игрой, мобильное приложение AppStreamer не требует одновременного доступа ко всем своим ресурсам (файлам, аудио и видео, изображениям), сообщает Researchgate.

Сервис AppStreamer оставляет непосредственно в накопителе смартфона только небольшую необходимую часть данных. Остальные закачивается с удаленного сервера по сети по мере необходимости.

Алгоритмы AppStreamer постоянно анализируют работу мобильной игры и пытаются спрогнозировать, какие данные могут понадобиться в следующий момент.

Работа приложения в реальных условиях

Разработчики протестировали AppStreamer на двух популярных мобильных играх Dead Effect 2 (3D-шутер от первого лица) и Fire Emblem Heroes (пошаговая 2D ролевая стратегия).

Около 75% и 87% пользователей, использовавших AppStreamer, сообщили, что для них работа была такой же, как если бы игра полностью находилась в памяти смартфона. Уменьшение занимаемого места составило 87% для Dead Effect 2 и 86% для Fire Emblem Heroes.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Смартфоны Новости Техно Техно Игры Приложения Android
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