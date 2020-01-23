Представили самую большую в мире 3D-карту мозга: видео

В списке разработок Google не только знаменитый поисковик и ряд фирменных приложений. Недавно исследователи корпорации опубликовали крупнейшую в мире карту нейронных связей, которая поможет лучше понять взаимодействие нейронов в мозге живых организмов.

Как проводилось исследование

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Как докладывает The Verge, работа велась в сотрудничестве с американским исследовательским центром Janelia Research Campus. В ходе исследований создали трехмерную карту 20 миллионов синапсов, связывающих 25 000 нейронов мозга мухи-дрозофилы. Это примерно треть всех ее нейронов – до сих пор полную карту таким способом удалось создать только для мозга круглого червя C. Elegans.

На первоначальном этапе мозг насекомого разделили на секции толщиной в 20 мкм (примерно треть толщины человеческого волоса). После этого их исследовали с помощью электронного микроскопа.

Всего ученые получили данные о 50 триллионах 3D-пикселей (вокселей). Затем трехмерную карту обработали с помощью специальных алгоритмов, а окончательная проверка легла на плечи ученых – на это ушли сотни тысяч человеко-часов с внедрением шлемов виртуальной реальности и программного обеспечения для редактирования 3D-изображений.

3D-модель мозга – смотрите видео

Результаты

Новая карта – результат комбинации автоматизированной работы и ручного труда многих ученых. Муху-дрозофилу часто используют в экспериментах из-за относительной простоты ее мозга. При этом насекомое способно реализовать сложные поведенческие схемы, например, участвовать в брачных танцах.

Практическое использование данных

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Всего мозг дрозофилы содержит около 100 000 нейронов, а человеческий – около 86 миллиардов. Можно предположить, что до создания нейронной карты человеческого мозга еще очень далеко. По словам биохимика Джошуа Фогельштейна, пройдет от 10 до 15 лет прежде чем такая информация может получить прикладное значение.

Google и команда FlyEM сделали полученные данные и описание методологии общедоступными. В ближайшие недели будет опубликована более подробная информация.

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