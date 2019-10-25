Представили смартфон Hisense A5, который может проработать до 10 дней: характеристики и цена

Китайский производитель электроники Hisense представил новый смартфон Hisense A5. Главной особенностью новинки стал крупный монохромный дисплей на основе электронных чернил.

Основные характеристики. Hisense A5 оборудован 5,83-дюймовым E-Ink дисплеем. При этом смартфон работает на базе полноценной версии Android 9.0 Pie, сообщает gizmochina.

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Работает новинка на базе процессора Snapdragon 439. В модели установлено 4 ГБ оперативной памяти, емкость встроенного накопителя зависит от модификации доступна как версия на 32 ГБ, так и на 64 ГБ. Дополнительно расширить дисковое пространство можно с помощью microSD-карт с максимальной емкостью до 256 ГБ.



Hisense A5 получил монохромный дисплей

Смартфон оснащен вспышкой и единственной основной камерой разрешения 13 Мп (f / 2.0). На фронтальной панели разместилась селфи-камера на 5 Мп (f / 1.9).

Работает гаджет от аккумулятора емкостью 4000 мач, таким образом, по заявлению производителя, смартфон может обеспечить до 10 дней автономной работы. Кроме того, Hisense A5 поддерживает подключение внешних USB-аксессуаров по OTG.

Обзор смартфона Hisense A5 – смотрите видео

Цена. Стоимость Hisense A5 составляет 169 долларов (около 4 200 гривен) за версию с 4/32 ГБ памяти. Модель с 4/64 ГБ обойдется в 212 долларов (около 5 300 гривен).

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