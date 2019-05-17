Представили смартфон Sony Xperia Ace: защита от воды, компактный корпус и другие особенности

Компания Sony представила новый смартфон, получивший название Xperia Ace. Главными отличиями устройства можно считать дисплей без вырезов, корпус с защитой от воды и пыли, а также основную камеру с гибридной стабилизацией изображения.

Дисплей и дизайн. Как сообщает Sony Mobile, Xperia Ace получил 5-дюймовый IPS-дисплей, который защищен стеклом Gorilla Glass 5, получил разрешение Full HD +, соотношение сторон 18: 9 и широкие рамки в верхней и нижней части.

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Корпус смартфона защищен от воды и пыли по стандартам IPX5 и IPX8. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани устройства, а на верхнем торце разместился 3,5-миллиметровый аудиоразъем.



Sony Xperia Ace выйдет в трех цветах

Основные характеристики. Sony Xperia Ace получил 8-ядерный процессор Snapdragon 630 с тактовой частотой 2,2 ГГц при поддержке графического ускорителя Adreno 508. Объем оперативной и внутренней памяти составляет 4 и 64 ГБ соответственно. За автономность гаджета отвечает встроенный аккумулятор на 2 700 мАч с функцией быстрой зарядки.



Sony Xperia Ace защищен от воды и пыли

Основная камера представлена сенсором Exmor R с разрешением 12 Мп, диафрагмой f / 1.8 и гибридной стабилизацией изображения, что снижает эффект тряски при съемке видео. Селфи-модуль с 8-мегапиксельным датчиком разместился в области верхней рамки дисплея.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sony Xperia Ace Дисплей Тип: IPS

Размер: 5 дюймов

Разрешение: 2160 x 1080 пикселей

Тип: Размер: 5 дюймов Разрешение: Процессор Qualcomm Snapdragon 630

Видеопроцессор Adreno 508

Память Оперативная: 4 ГБ

Встроенная: 64 ГБ

Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 64 ГБ Камера Основная: 12 Мп

Фронтальная: 8 Мп

Основная: 12 Мп Фронтальная: 8 Мп Операционная система Android 9.0 Pie

Акумулятор2 700 мАч

Дата выхода и цена. Смартфон Sony Xperia Ace в фиолетовом, черном и белом цветах корпуса поступит в продажу в Японии по цене около 444 доллара (около 11 700 гривен) с 1 июня.

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