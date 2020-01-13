Представили умный козырек для авто – Bosch Virtual Visor: детали

По данным исследователей, в солнечные дни риск аварий на дорогах увеличивается примерно на 16%. Привычные козырьки не всегда спасают водителя от яркого света, поэтому компания Bosch представила умную панель, которая защищает от солнечного света и не уменьшает обзор водителю.

Что известно о новинке

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Компания Bosch назвала устройство Virtual Visor. Оно представляет собой панель с прозрачным LCD-дисплеем, разделенным на гексагональные ячейки. При активации система самостоятельно определяет, какие поля нужно затемнить, чтобы защитить глаза водителя от света, сообщается на официальном сайте компании.



Bosch Virtual Visor с помощью нейросети вычисляет "зону затмения"

Куда должна упасть тень, вычисляет искусственный интеллект, основываясь на данных со встроенной камеры. Таким образом, большая часть козырька остается прозрачной и не мешает обзору.



Сроки появления Bosch Virtual Visor на рынке – неизвестны

Дата появления на рынке

Представители Bosch отметили, что Virtual Visor признали "Лучшей инновацией" на CES 2020. При этом компания не раскрыла планы по реализации проекта.

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