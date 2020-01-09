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Представили устройство, которое распознает эмоции собак: видео

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Представили устройство, которое распознает эмоции собак / Unsplash

Японская компания Langualess создала устройство, которое способно распознавать настроение собаки с помощью цветных светодиодов. "Умный" желет разработчики показали на выставке CES 2020.

Как это работает

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Как сообщает Daily Mail, устройство считывает данные о сердцебиении собаки и анализирует его. Согласно результатам загорается LED-экран, который меняет свой цвет в соответствии с текущим эмоциональным состоянием пса.

Например, синий цвет сигнализирует о расслабленном состоянии, красный – о возбужденнном. Когда собака сфокусирована и на чем-то концентрируется, экран становится белым. Общую радость собаки дисплей отображает всеми цветами радуги.

Пользователю не обязательно постоянно смотреть на надетый на собаку жилет. Гаджет подключается к смартфону и позволяет на нем отслеживать эмоциональные изменения пса.

Дополнительные функции

Также в программе есть раздел игр, которые подбираются в соответствии с текущим настроением питомца.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Гаджеты Разработки Мир животных
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