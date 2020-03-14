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Представлен гиперширокоугольний объектив для зеркалки за 39 тысяч долларов

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Еще в 2015 году стартап LensRentals, как первоапрельскую шутку объявил, что намерен создать объектив с рекордным углом обзора в 270 градусов. Четыре года спустя разработчики все же создали прототип необычного аксессуара, а совсем недавно – выпустили его коммерческую версию со значительным ценником.

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Особенности широкоугольного объектива

Процесс создания сверхширокоугольного объектива C-4 Precision Optics с фокусным расстоянием 4,9 мм, светосилой f/3.5 и углом обзора 270 градусов команда разработчиков опубликовала на своем YouTube-канале. Вес объектива с пятью линзами и байонетом Sony E составляет 12,97 килограмма, сообщает dpreview.

Видео сборки объектива:

Примечателен и внешний вид аксессуара: в его конструкцию входит штатив с регулируемой длиной ножек. В отличие от традиционной оптики, в случае с новинкой камера крепится к объективу, а не наоборот.
Стартап LensRentals изготовил широкоугольник за 39 тысяч долларов

Настроить и использовать объектив, по словам его создателей, далеко не так просто, как более компактные аналоги. Розничная цена C-4 Precision Optics Hyper Fisheye на сайте производителя составляет 39 тысяч долларов, а для более экономных пользователей предусмотрен вариант аренды необычной оптики за 1246 долларов в неделю.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты
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