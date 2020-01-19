Представлен самый большой серийный дирижабль в мире

Британский производитель Hybrid Air Vehicles уже 15 лет работает над созданием крупнейшего дирижабля на планете. После провала 2012 года, когда аппарат упал и разбился, казалось, что проект закрыт. Однако англичане заявили, что новая коммерческая версия воздушного судна уже готовится к первым летным испытаниям.

Особенности дирижабля

Интересно: Аэротакси Lilium Jet вскоре совершит первый маршрутный рейс

Airlander 10 получит действительно гигантские характеристики: 92 метра в длину, до десяти тонн грузоподъемности, а также двигатель на 500 квтч. Инженеры заявили, что серийная версия летательного аппарата готова к тестовым полетам, которые состоятся позднее в 2020 году. При этом за те шесть попыток, которые были сделаны ранее, несколько закончились авариями, одна из которых почти полностью разрушила судно.



Авария дирижабля Hybrid Air Vehicles

Обновленная версия Airlander 10 имеет гондолу длиной 46 метров, а также новый топливный бак, который установят в корпусе аппарата. Hybrid Air Vehicles делает ставку на экологический туризм, поскольку судно не производит вредных выбросов, работая от электрического мотора. Кроме того, гелий в баллонах обеспечивает до 40% общей подъемной силы. Как сообщается, в планах у британской компании – начать продажи дирижабля первым клиентам в 2024 году.



Новые испытания пройдут в 2020 году

К слову, недавно другая организация из Англии VariaLift Airships предложила использовать цельнометаллические дирижабли, как вероятную альтернативу самолетам.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно