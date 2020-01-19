24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Представлен самый большой серийный дирижабль в мире

45 Читати новину українською
Hybrid Air Vehicles возобновит испытания своего дирижабля / Иллюстративное фото

Британский производитель Hybrid Air Vehicles уже 15 лет работает над созданием крупнейшего дирижабля на планете. После провала 2012 года, когда аппарат упал и разбился, казалось, что проект закрыт. Однако англичане заявили, что новая коммерческая версия воздушного судна уже готовится к первым летным испытаниям.

Особенности дирижабля

Интересно: Аэротакси Lilium Jet вскоре совершит первый маршрутный рейс

Airlander 10 получит действительно гигантские характеристики: 92 метра в длину, до десяти тонн грузоподъемности, а также двигатель на 500 квтч. Инженеры заявили, что серийная версия летательного аппарата готова к тестовым полетам, которые состоятся позднее в 2020 году. При этом за те шесть попыток, которые были сделаны ранее, несколько закончились авариями, одна из которых почти полностью разрушила судно.


Авария дирижабля Hybrid Air Vehicles

Обновленная версия Airlander 10 имеет гондолу длиной 46 метров, а также новый топливный бак, который установят в корпусе аппарата. Hybrid Air Vehicles делает ставку на экологический туризм, поскольку судно не производит вредных выбросов, работая от электрического мотора. Кроме того, гелий в баллонах обеспечивает до 40% общей подъемной силы. Как сообщается, в планах у британской компании – начать продажи дирижабля первым клиентам в 2024 году.


Новые испытания пройдут в 2020 году

К слову, недавно другая организация из Англии VariaLift Airships предложила использовать цельнометаллические дирижабли, как вероятную альтернативу самолетам.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Как жарить еду без вреда для здоровья: ответ специалиста
сегодня
8409
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно авиация Техно Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
18 января 22:06 Прогнозы 2020: какие изменения произойдут на рынке новейших технологий в Украине
Ірина Полицька 254
18 января 11:02 Скрытые функции Google Chrome, которые скоро исчезнут
Назар Токар 732
17 января 08:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
Анастасія Можаровська 53316
16 января 21:05 Сколько заработали украинские разработчики в декабре – инфографика
Ірина Полицька 171
16 января 11:40 Должен знать каждый: эксперт дал несколько советов для защиты данных в интернете
Ірина Полицька 714
Новости
Больше новостей
Залиште відгук