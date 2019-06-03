Летняя презентация Apple WWDC 2019: онлайн-трансляция

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Презентация Apple 2019 лето: трансляция 3 июня 2019
WWDC 2019: онлайн

В понедельник, 3 июня, компания Apple начинает ежегодную масштабную конференцию для разработчиков WWDC 2019. Отметим, в этом году ожидается презентация новой iOS 13, macOS 10.15 и, вероятно Mac Pro.

Из самых ожидаемых анонсов WWDC 2019 – новая iOS 13.

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Что известно о новой ОС? В первую очередь, от новой операционки ожидают появление темной темы, которую можно активировать в настройках или в центре управления.

Кроме того, вероятно, появится новый интерфейс изменения громкости и еще много полезных функций, о которых пока известно не так много.

Какие смартфоны не получат новую ОС? За несколько недель до старта WWDC 2019 в сети появилась информация, что ряд смартфонов не получат новую iOS 13. В частности, это смартфоны линейки iPhone 6, iPhone 5S и iPhone SE. Однако пока эта информация не подтверждена официально.

Чтобы оставаться в курсе всех самых свежих новостей с WWDC 2019 оставайтесь с Техно 24 и следите за нашей онлайн-трансляцией.

 

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Теги: macOS iOS Новости Техно Презентация Apple Apple Техно IT-бизнес
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