Летняя презентация Apple WWDC 2019: онлайн-трансляция

В понедельник, 3 июня, компания Apple начинает ежегодную масштабную конференцию для разработчиков WWDC 2019. Отметим, в этом году ожидается презентация новой iOS 13, macOS 10.15 и, вероятно Mac Pro.

Из самых ожидаемых анонсов WWDC 2019 – новая iOS 13.

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Что известно о новой ОС? В первую очередь, от новой операционки ожидают появление темной темы, которую можно активировать в настройках или в центре управления.

Кроме того, вероятно, появится новый интерфейс изменения громкости и еще много полезных функций, о которых пока известно не так много.

Какие смартфоны не получат новую ОС? За несколько недель до старта WWDC 2019 в сети появилась информация, что ряд смартфонов не получат новую iOS 13. В частности, это смартфоны линейки iPhone 6, iPhone 5S и iPhone SE. Однако пока эта информация не подтверждена официально.

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