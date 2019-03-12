Появилась дата презентации Apple в марте: что представят

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Презентация Apple 2019 весна - дата презентации в марте
Презентация Apple в марте 2019 / fielinks.com

Следующая презентация Apple официально состоится 25 марта 2019 года. Ранее эта дата появлялась в многочисленных утечках. И сейчас журналисты получили официальное приглашение на событие.

На приглашении есть слоган – it's showtime (Настало время шоу). Презентация стартует в 20:00 по киевскому времени.

Что покажет Apple. Как можно догадаться из слогана, компания готовит стриминговый сервис, как ранее сообщали истоки. На нем будут как эксклюзивный контент, так и партнерские фильмы и сериалы.

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Кроме того, должны представить расширение Apple News к сервису с доступом к материалам различных изданий по единой подписке.

З’явилась дата презентації Apple у березні
Презентация Apple состоится 25 марта

По слухам, выпустит компания и ряд новых устройств: iPad mini 5, iPad 2019, iPod Touch 2019, AirPods 2 и AirPower.

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Теги: Новости Техно Техно Apple IT-бизнес
Источник: 24 Канал
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