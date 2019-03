Весенняя презентация Apple 2019: онлайн-трансляция

В понедельник, 25 марта, компания Apple запланировала презентацию своих новых продуктов. Так как новые iPad, iMac и AirPods 2 производитель представил накануне весенней презентации, то все мероприятие посвятят анонсу нового видеосервиса Front Row.

Это стриминговий сервис, на котором можно будет увидеть сериалы и фильмы собственного производства Apple.

Будет представлено не менее 11 шоу, фильмов и сериалов. Их съемки уже завершены, либо находятся на финальной стадии.

В частности, Apple выпустит триллер Are You Sleeping ("Ты спишь?"), Dickinson ("Дикинсон"), For All Mankind ("Для всего человечества") от автора научной фантастики Рональда Д. Мура, а также неназванный сериал Чарли Дэя и Роба МакЭлхенни.

Традиционно, событие пройдет в Театре имени Стива Джобса в Купертино.

Техно 24 будет вести для вас текстовую онлайн-трансляцию весенней презентации Apple 2019, а видео-трансляцию можно посмотреть на официальном сайте Apple.

