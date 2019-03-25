Весенняя презентация Apple 2019: онлайн-трансляция

218 Читати новину українською
Презентация Apple 2019 март: онлайн трансляция
Весенняя презентация Apple 2019: текстовая онлайн-трансляция / Скриншот с сайта

В понедельник, 25 марта, компания Apple запланировала презентацию своих новых продуктов. Так как новые iPad, iMac и AirPods 2 производитель представил накануне весенней презентации, то все мероприятие посвятят анонсу нового видеосервиса Front Row.

Это стриминговий сервис, на котором можно будет увидеть сериалы и фильмы собственного производства Apple.

Читайте также: Apple засветила беспроводную зарядку AirPower

Будет представлено не менее 11 шоу, фильмов и сериалов. Их съемки уже завершены, либо находятся на финальной стадии.

В частности, Apple выпустит триллер Are You Sleeping ("Ты спишь?"), Dickinson ("Дикинсон"), For All Mankind ("Для всего человечества") от автора научной фантастики Рональда Д. Мура, а также неназванный сериал Чарли Дэя и Роба МакЭлхенни.

Традиционно, событие пройдет в Театре имени Стива Джобса в Купертино.

Техно 24 будет вести для вас текстовую онлайн-трансляцию весенней презентации Apple 2019, а видео-трансляцию можно посмотреть на официальном сайте Apple.

 

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Что будет с курсом доллара накануне выборов: прогноз аналитика
сегодня
823
Теги: Новости Техно Техно Apple Интернет IT-бизнес
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Весенняя презентация Apple 2019: онлайн-трансляция
сегодня 18:56 Весенняя презентация Apple 2019: онлайн-трансляция
218
Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
24 марта 22:06 Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
320
Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
24 марта 18:03 Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
Марія Бондар 236
Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
23 марта 22:09 Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
Олег Тичинський 541
Что и сколько украинцы покупают в интернете: интересная статистика
21 марта 13:06 Что и сколько украинцы покупают в интернете: интересная статистика
190
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук