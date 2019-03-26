Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было

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Презентация Xiaomi в Киеве
Презентация Xiaomi в Киеве / Фото организаторов

26 марта в Киеве китайская компания Xiaomi провела большую презентацию. В рамках события представили недорогие смартфоны Redmi Note 7, а также Mi Play.

Кстати, на событие организаторы пригласили 200 Mi-фанов, людей, которые действительно могут оценить новинки Xiaomi.

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Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві

Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве

Как рассказал региональный директор в странах Центральной, Восточной, Северной Европы и Балтии, Xiaomi Global Тони Чен, в четвертом квартале 2018 года компания стала №1 по продажам смартфонов в Украине. В общем производитель занимает 4 строчку в мировом рейтинге.

Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві

Региональный директор в странах Центральной, Восточной, Северной Европы и Балтии, Xiaomi Global Тони Чен

Что касается наручных девайсов, то компания является мировым лидером. Популярны эти устройства и в Украине.

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Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві

Представили сразу 2 смартфона

"Вчера я шел в ресторан, что возле моего отеля и каждый человек с наручным девайсом, которого я встретил, имел наш фитнес-браслет Mi Band", – рассказал Тони Чен.

После презентации каждый из фанатов устройств Xiaomi смог собственноручно протестировать новинку.

Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві

На событие пригласили 200 фанов

Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві:

Новинку можно было протестировать

Презентація нових смартфонів Xiaomi у Києві

Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве

Фото: организаторов презентации

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Теги: Техно Новости Техно Новости Киева Xiaomi IT-бизнес
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