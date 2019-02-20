Где смотреть презентацию Samsung Galaxy Unpacked 2019

20 февраля южнокорейская компания Samsung проводит большую презентацию Galaxy Unpacked. Во время мероприятия разработчики должны показать долгожданный флагман Galaxy S10+, который оснащен двойной селфи-камерой, 12 ГБ оперативки и терабайт встроенного хранилища.

Также во время этого мероприятия Samsung официально представит свой гибкий смартфон. Он получил название Galaxy Fold. Раньше фигурировал под названием Galaxy Flex.

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Презентация Samsung Galaxy Unpacked состоится 20 февраля. Старт в 21:00.

Что еще интересного покажет Samsung – смотрите ниже в видеотрансляции.

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