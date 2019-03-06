Презентация смартфонов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ в Киеве: как это было
5 марта в Киеве состоялась официальная презентация новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Кроме этого среди участников события разыграли модель Samsung Galaxy S10+.
Ранее глобальная презентация новинок состоялась в Сан-Франциско. На событии в Киеве посетители имели возможность не только увидеть, но и протестировать новинки — для этого было установлено несколько стеллажей с флагманами.
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Новинку можно было протестировать
На презентации было установлено несколько стеллажей
Кроме, собственно, представления смартфонов, во время события разыграли топовую версию новинок – Samsung Galaxy S10+. Счастливчика выбрали рандомным методом.
Новинка доступна в трех цветах
В завершении презентации на сцене выступили финалисты нынешнего Нацотбора Евровидения — группа Kazka.
Смартфон Samsung Galaxy S10+ с двойной селфи-камерой
Глобальная презентация состоялась в Сан-Франциско
Счастливчик выиграл Samsung Galaxy S10+
Завершило презентацию выступление группы Kazka