Презентация смартфонов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ в Киеве: как это было

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Презентация Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 + в Украине
Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ в Киеве / Фото: Техно 24

5 марта в Киеве состоялась официальная презентация новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Кроме этого среди участников события разыграли модель Samsung Galaxy S10+.

Ранее глобальная презентация новинок состоялась в Сан-Франциско. На событии в Киеве посетители имели возможность не только увидеть, но и протестировать новинки — для этого было установлено несколько стеллажей с флагманами.

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Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві

Новинку можно было протестировать

Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві

На презентации было установлено несколько стеллажей

Кроме, собственно, представления смартфонов, во время события разыграли топовую версию новинок – Samsung Galaxy S10+. Счастливчика выбрали рандомным методом.

Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві

Новинка доступна в трех цветах

В завершении презентации на сцене выступили финалисты нынешнего Нацотбора Евровидения — группа Kazka.

смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+

Смартфон Samsung Galaxy S10+ с двойной селфи-камерой

Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві

Глобальная презентация состоялась в Сан-Франциско

Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві

Счастливчик выиграл Samsung Galaxy S10+

Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві

Завершило презентацию выступление группы Kazka

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Теги: Техно Новости Техно Новости Киева Samsung Samsung Galaxy S10 IT-бизнес
Источник: Техно 24
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