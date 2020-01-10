Скрытые функции Google Chrome, которые скоро исчезнут

Chrome 79 сейчас, вероятно, самый популярный из браузеров. Однако, именно эта версия может быть последним шансом, чтобы попробовать скрытые функции, которые пока работают в браузере Chrome.

Бета-тестеры Chrome заметили, что несколько функций Chrome 79 могут исчезнуть в будущем релизе — Chrome 80, передает Android Police.

Итак, какие скрытые функции все еще существуют в Chrome 79? Для того, чтобы включить их в Chrome, нужно перейти на chrome://flags/ и использовать поиск, чтобы найти нужные флаги и установить "включено" во всплывающем меню.

Стоит знать: В Google Chrome обнаружили серьезную уязвимость: в чем опасность

Режим чтения

Несмотря на тестирование этой функции в течение нескольких месяцев, Google планирует убрать режим чтения в следующей версии Chrome. Вы все еще можете включить его в Chrome 79, установив для #reader-mode-heuristics и #enable-Reader-mode-in-cct флажки "включено".

Скрыть предложенные статьи

Если вы не хотите, чтобы ваши новые окна вкладок были загромождены предложениями популярных статей, Chrome подготовил для вас плохую новость: скрыть предложенные статьи в новых окнах вкладок Chrome больше не выйдет. Пока что ее можно активировать, отключив флажок #enable-ntp-remote-offers. Однако, вы все равно можете скрыть их навсегда, нажав на значок "больше" возле раздела "Статьи для вас" и выбрать "скрыть".

Прокрутка для навигации по истории и изменение ориентации вкладок

Эти два варианта навигации были удалены из Chrome Mobile в бета-версии Chrome 80, и, вероятно, мы их больше не увидим после ее запуска. Первый, overscroll — это управление на основе жестов, что дает возможность двигаться назад и вперед в истории вкладки, проводя пальцами влево или вправо.

Важно: В Google Play Store обнаружили вирус, который может шпионить за всеми пользователями Android

Второй — переключатель для вкладок, который меняет формат вкладок с вертикальной ориентации на горизонтальную.

Если вы никогда не пробовали их, то можете включить эти функции в настройках флажков в Chrome 79. Ищите и включайте #overscroll-history-navigation для прокрутки, или #enable-horizontal-tab-switcher, чтобы использовать горизонтальный переключатель на вкладках, пока он еще есть.

Поддержка FTP

FTP-сервисом в Chrome пользуется мало людей. Возможно, потому, что никто о нем не знает. Поэтому не удивительно, что Google решил, что больше не стоит поддерживать эту функцию. Поддержка FTP в Chrome постепенно прекратится в течение следующих нескольких версий, начиная с Chrome 80. Вы все еще можете включить его в Chrome 80 благодаря флажку #enable-ftp, но это приложение будет удалено из версии Chrome 82. Так что пользуйтесь, пока можете.

Кстати, если хотите увидеть, как будет выглядеть следующая версия Chrome 80, вы можете скачать Chrome 80 beta здесь.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно