Миньоны, iPhone и Ким Чин Ын — смешные мемы на смартфон Samsung Galaxy S10+

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Мем на смартфон Samsung Galaxy S10 +
Мем на смартфон Samsung Galaxy S10 + / Twitter./GeorgeZakii

5 марта в Киеве компания Samsung провела презентацию новой флагманской линейки Galaxy S10. Глобальная презентация состоялась 20 февраля. При этом, пока одни восхищаются инновационными решениями в новинке, для других этот смартфон — объект для насмешек.

Насмешила пользователей новая технология от Samsung – Infinity O. Она предусматривает специальное отверстие на дисплее, где производители разместили датчики фронтальной камеры.

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Для чего это нужно. Такое решение позволяет увеличить рабочую площадь экрана. "Дыра" размещена в правом углу, поэтому не мешает при просмотре видео, в отличие от "моноброви". Некоторые китайские бренды тоже готовят подобные смартфоны, поэтому можно уверенно сказать, что "дыра в экране" станет новым трендом на рынке смартфонов.

И все же для многих "дыра" или даже двойная дырка (как в Samsung Galaxy S10+) выглядит забавно. Поэтому сейчас в сети видим немало мемов по этому поводу. Ниже – самые смешные, которые мы нашли.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Samsung Samsung Galaxy S10 Мемы
Источник: 24 Канал
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