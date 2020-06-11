Знаменитое программное обеспечение Adobe Photoshop давно известно не только пользователям ПК, но и владельцам Android-гаджетов. Очередной новинкой от создателей популярного графического редактора стала представленная в Google Play специальная версия фирменного "комбайна", которая объединила функции съемки и быстрой обработки мобильных фотографий.

Adobe Photoshop Camera использует алгоритмы искусственного интеллекта компании Sensei для распознавания объектов на фотографиях, а затем автоматически предлагает подходящие по контексту фильтры, сообщает XDAdevelopers. Применять их можно не только для постобработки снимков, но и в режиме реального времени прямо в видоискателе.

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На что способно приложение

Программа, по словам разработчиков, призвана упростить редактирование фотографий, сделав участие пользователя в процессе минимальным. Из коробки владельцам Android-гаджетов доступно более 80 фильтров, таких как "Портрет", "Студийный свет", "Поп-арт", "Еда", "Декорации", "Естественное небо" и много других опций.



Приложение содержит ряд фильтров и пресетов

Предусмотрена и возможность ручной обработки – пользователи могут самостоятельно скорректировать такие детали, как тени, блики и экспозицию. Кроме того, встроенная коллекция спецэффектов включает в себя работы разных художников, а при желании можно создать собственные настройки. Еще одной особенностью программы стала функция удаления и замены фона вокруг выбранного объекта на снимке.

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Где скачать приложение

Релизная версия Adobe Photoshop Camera уже доступна для скачивания в Google Play.