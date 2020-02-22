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В Украине запустят Дия Бизнес - онлайн-платформу для бизнесменов

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"Дия" приложение "Дия Бизнес" – в Украине запустят онлайн-платформу для бизнесменов / fakty.ua

Министерство цифровой трансформации 28 февраля запустит в Украине национальную платформу для бизнесменов "Дия. Бизнес". Там каждый владелец малого и среднего бизнеса найдет важную информацию и сможет получить профессиональные консультации по бизнесу.

"Мы стремимся развивать украинское предпринимательство. Поэтому создаем удобный и полезный продукт для малого и среднего бизнеса – Национальную онлайн-платформу для предпринимателей "Дия.Бизнес", – сообщили в проект Минцифры "Дия".

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На онлайн-платформе каждый владелец малого и среднего бизнеса найдет важную информацию: идеи, интересные кейсы, перечень сервисов и программ поддержки от государства, а также сможет получить профессиональные консультации по бизнесу.

Создатели портала прошли долгий путь от исследования ключевых точек боли предпринимателей к поиску конструктивных решений вместе с экспертами, отметили в ведомстве.

"Это – только часть масштабного национального проекту по развитию инновационного предпринимательства. Следующий шаг – открытие консалтинговых зон для малого и среднего бизнеса!" – преодолевали в "Операции".

Что такое "Дия"

  • Мобильное приложение, который в феврале запустило Минцифры.
  • Со временем в приложении в электронном виде будут храниться документы.
  • Сейчас там уже можно пользоваться цифровым водительским удостоверением и свидетельством о регистрации. Вскоре появятся электронные украинский и заграничный паспорта, студенческие билеты, страховые полисы и т.
  • До конца 2020 года правительство планирует оцифровать около 80% госуслуг и сделать их доступными через "Дия".
  • Приложение "Дия" доступен для смартфонов на Android и iOS – в Google Play Market и App Store соответственно.

Полезно: Приложение Дия – где скачать

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости Украины Техно IT-бизнес Государство в смартфоне Интернет Министерство цифровой трансформации Бизнес Приложения Дия
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