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Приложение Дия будет рассылать оповещения о ситуации с коронавирусом

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Иллюстративное фото / Unsplash

Министерство цифровой трансформации реализовало в приложении Дия возможность следить за ситуацией с коронавирусом. Кроме мониторинга приложение также будет предоставлять другую полезную информацию.

О новых функциях Минцифры сообщил в своем Телеграмм-канале.

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Новые функции Дия

С сегодняшнего дня приложение получит сервис push-уведомлений, которые будут предоставлять актуальную информацию о текущем состоянии дел по противодействию коронавирусу.

Благодаря новой функции пользователи смогут получить оперативную, краткую и правдивую информацию о:

  • решение Правительства;
  • ограничительные меры и условия карантина;
  • практические рекомендации: как обезопасить себя и своих близких от заражения и прочее.

Ранее Михаил Федоров в комментарии 24 каналу рассказывал о других обновлениях приложения Дия:

Что такое Действие?
Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Мобильное приложение можно бесплатно скачать в магазинах приложений для Android и Apple.

В рамках этого проекта уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 самых распространенных государственных услуг. С помощью приложения украинцы могут, в частности, осуществлять путешествия по стране железнодорожным и воздушным транспортом, получать медицинское обслуживание, осуществлять банковские операции и тому подобное.

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Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус в Украине Новости Техно Техно Министерство цифровой трансформации Дия Интернет
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