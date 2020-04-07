Приложение Дия будет рассылать оповещения о ситуации с коронавирусом

Министерство цифровой трансформации реализовало в приложении Дия возможность следить за ситуацией с коронавирусом. Кроме мониторинга приложение также будет предоставлять другую полезную информацию.

О новых функциях Минцифры сообщил в своем Телеграмм-канале.

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Новые функции Дия

С сегодняшнего дня приложение получит сервис push-уведомлений, которые будут предоставлять актуальную информацию о текущем состоянии дел по противодействию коронавирусу.

Благодаря новой функции пользователи смогут получить оперативную, краткую и правдивую информацию о:

решение Правительства;

ограничительные меры и условия карантина;

практические рекомендации: как обезопасить себя и своих близких от заражения и прочее.

Ранее Михаил Федоров в комментарии 24 каналу рассказывал о других обновлениях приложения Дия:

Что такое Действие?

Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Мобильное приложение можно бесплатно скачать в магазинах приложений для Android и Apple.



В рамках этого проекта уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 самых распространенных государственных услуг. С помощью приложения украинцы могут, в частности, осуществлять путешествия по стране железнодорожным и воздушным транспортом, получать медицинское обслуживание, осуществлять банковские операции и тому подобное.