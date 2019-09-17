Приложение Google Camera получило режим "Астрофотография": как и что он снимает

Приложение Google Camera – одно из самых популярных среди штатных в линейке смартфонов Pixel – получило масштабное обновление. Инсайдерам удалось заполучить APK-файл его седьмой версии, а также они опубликовали первые фото, сделанные в режиме "Астрофотографии".

Детали о новом режиме. Новый режим рассчитан на съемку астрономических объектов, включая Луну и звезды на ночном небе, сообщает XDA-Developers.

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Для получения максимально качественных снимков в версии Google Camera 7.0 максимальная длина выдержки была увеличена с 5 до 15 секунд. Результат впечатляет: добиться такой картинки сложно даже на самых продвинутых камерофонах с возможностью ручной настройки экспозиции и выдержки.

Как работает обновленная Google Camera 7.0 – смотрите видео

Примеры съемки. Съемка велась на Google Pixel 3 XL, который работает под управлением Android 10. Опубликованные снимки наглядно демонстрируют разницу между версиями программы – новая обрабатывает изображения более реалистично. Посмотреть все тестовые фотографии в оригинальном разрешении можно по этой ссылке.

Дата анонса новой функции и нового смартфона. Ожидается, что Google Pixel 4 с двойной камерой, который вендор готовит к анонсу, получит обновленную версию программы из коробки. Согласно недавней утечке от известного инсайдера Эвана Бласса, презентация смартфона состоится 15 октября.

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