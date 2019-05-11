Приложение от Google создает поэзию на основе селфи

В google's Arts & Culture Lab создали очередную интересную разработку – сервис, основанный на искусственном интеллекте. Он получил название Poem Portrait. Разработка может писать стихи на основе портрета на фото.

Издание The Verge передает, что этот проект похож на усовершенствованный Instagram-фильтр.

Как работает разработка. Пользователю нужно сделать фото своего лица и загрузить в систему. Далее нейросеть накладывает на изображение текст, посвященный фотографии.

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Протестировать сервис можно по ссылке.

Как пример, разработчики показали фотографию актера Киану Ривза

Это приложение создали разработчик Росс Гудвин совместно с дизайнером Есом Девлином. Росс создал генератор поэзии на основе стихов 19 века, а Эс разработал фильтр для фото.

Как работает приложение Poem Portrait

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