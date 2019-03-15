Приложение от Google улучшило качество съемки Samsung Galaxy S10: фото

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Приложение от Google улучшило качество съемки Samsung Galaxy S10: фото
Приложение от Google улучшило качество съемки Samsung Galaxy S10: фото / Техно 24

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ получили тройной модуль основной камеры, качество которой отметили эксперты DxOMark. Однако, как оказалось, новинки могут делать еще лучшие снимки с помощью стороннего приложения.

Благодаря энтузиастам из XDA Developers пользователи флагманов Samsung на процессоре Snapdragon 855 уже могут опробовать порт знаменитой Google Camera, в котором работают Night Sight, HDR + и портретный режим. Ниже вы можете сравнить полученные фотографии.

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При хорошем освещении сточная камера Samsung Galaxy S10 имеет более широкий динамический диапазон, а сами снимки получаются более "теплыми". В целом отличия минимальны и в таких условиях съемки особой необходимости в GCam нет.

В случае с фронтальной камерой результаты весьма неоднозначные. С одной стороны, сделанные с помощью GCam селфи вышли более детализированными. С другой стороны, родное приложение камеры значительно аккуратнее размывает задний фон в портретном режиме.


Портрет на фронтальную камеру Samsung


Портрет на фронтальную камеру приложением Google

Все преимущества камеры Google раскрываются при недостатке освещения: GCam убирает засветы и выдает больше деталей в ярких участках. Даже в полной темноте режим Night Sight от Google делает снимок, где можно рассмотреть множество деталей, тогда как сточное приложение Samsung оставляет кадр темным и смазанным даже при активации искусственного интеллекта.

Важно отметить, что порт камеры Google требует прав суперпользователя и пока проверен в деле только на моделях с процессорами Qualcomm.

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Теги: Техно Смартфоны Google Samsung Galaxy S10 Samsung
Источник: 24 Канал
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