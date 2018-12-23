Приложение Spotify запустили на компьютере Apple Macintosh SE

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Приложение Spotify запустили на компьютере Apple Macintosh SE
Приложение Spotify запустили на компьютере Apple Macintosh SE / unsplash

Энтузиасты часто запускают старые гаджеты, добавив к ним несколько современных "фишек". На этот раз специалистам удалось запустить популярный музыкальный сервис Spotify на стареньком компьютере Macintosh SE, который увидел свет в далеком 1990 году.

Об этом сообщает Geekon.

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К такой идее пришел один из опытных программных разработчиков Австралии – Стив Смит, который написал приложение под архитектуру процессора и операционную систему давно забытого, но в свое время крайне популярного персонального компьютера Apple Macintosh SE.

Смит назвал приложение MacPlayer. Оно соединяется с аккаунтом через Spotify Connect, доступным по подписке, и дает возможность прослушивать плейлисты, переключать треки, регулировать громкость и даже посмотреть обложку альбома.

Звук из адаптированного под устаревшие ПК семейства Macintosh, сервиса Spotify, передается непосредственно в колонки современного типа, которые имеют выход в сеть по Wi-Fi. Учитывая специфику времени, в которое выпускался винтажный аппарат Macintosh SE, обложки музыкальных альбомов и сам интерфейс сервиса выводятся на экран монохромно и попиксельно.

Запуск MacPlayer на Apple Macintosh SE – смотрите видео

 

 

Как отметил Стив Смит, при разработке экспериментального софта MacPlayer больше всего сложностей вызвала синхронизация версии API-протоколов Spotify со старой системой Macintosh. Австралийский разработчик обещает выложить свое приложение в открытый доступ.

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Теги: Техно Гаджеты Apple Приложения
Источник: Техно
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